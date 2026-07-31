Преступная сеть завербовала подростка для совершения заказного убийства

В Великобритании вынесли обвинительный приговор 19-летнему гражданину Норвегии, который согласился совершить заказное убийство за €25 тыс., сообщает The Guardian.

По данным следствия, весной 2025 года норвежец Йоханнес Натланд был завербован шведской преступной сетью Foxtrot, связанной с иранским режимом. Молодого человека наняли через социальные сети для устранения неизвестного человека на территории Великобритании.

Натланд прибыл в страну и заселился в отель в городе Хаддерсфилд. Через два дня полицейские задержали его в номере, где под кроватью обнаружили пластиковый пакет с двумя пистолетами — полуавтоматическим и револьвером — и 19 боевыми патронами.

В суде подсудимый утверждал, что изначально считал планы убийства «шуткой», а когда понял серьезность намерений, якобы начал искать способ избежать задания. Однако присяжные признали его виновным в сговоре с целью совершения убийства.

Сеть Foxtrot, лидером которой является 38-летний Рава Маджид («курдский лис»), находится под санкциями США и Великобритании. Группировку подозревают в организации терактов против израильских и еврейских объектов в Европе по заказу иранских властей.

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