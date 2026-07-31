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Общество

Удаленная с ЕГЭ школьница добилась пересдачи через суд

Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Карачаево-Черкесии школьницу удалили с ЕГЭ по биологии, заподозрив, что в пуговице ее блузки встроена видеокамера, однако девушка добилась права пересдать экзамен, доказав через суд, что никакой камеры не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В суд обратился представитель школьницы. Он назвал ее удаление с ЕГЭ незаконным. Истец подчеркнул, что никакое техническое средство у школьницы не изымали, камеру никто из организаторов экзамена не видел и не описывал, а сама блузка вообще была без пуговиц. В итоге суд подтвердил отсутствие нарушений, и девушка добилась права пересдать экзамен.

В пояснительной запискке членов Государственной экзаменационной комиссии указано, что проверяющий заподозрил наличие видеокамеры в третьей пуговице блузки девушки, однако в суде он признался, что не был уверен в этом. По его словам, он увидел что-то похожее на блики и предположил, что на их месте встроена камера.

Консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования составил административный протокол, в котором отмечалось, что школьница держала экзаменационные материалы вертикально у груди, поочередно перелистывая страницы, а одна из пуговиц отличалась от остальных и вызвала срабатывание металлоискателя. При этом в протоколе не пояснялось, как именно было выявлено предполагаемое средство связи, а сам запрещенный предмет так и не был конкретизирован.

На момент рассмотрения иска девушка не была признана виновной, а суд установил, что металлоискатель сработал на медицинский корсет с металлическими вставками, который она носит по состоянию здоровья, а пуговиц на блузке вовсе не было — только металлические кнопки. Недоказанность наличия видеоустройства привела к признанию акта об удалении с ЕГЭ по биологии незаконным, и школьницу допустили к пересдаче.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что апелляции по пересдачам ЕГЭ не помешают поступлению в вузы.

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