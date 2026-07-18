Рособрнадзор: апелляции по пересдачам ЕГЭ не помешают поступлению в вузы

Апелляции по пересдачам ЕГЭ не помешают выпускникам при поступлении в вузы. Об этом ТАСС заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Только в одном случае это проблема — если прием документов в вузах уже завершен и этот результат не позволяет системе принять документы для участия в конкурсе. Но таких будет значительно меньше, все успеем, все рассчитано», — сказал он.

По словам главы Рособрнадзора, за все время еще не было случаев, где апелляция была отработана не вовремя и это бы как-либо повлияло на поступление.

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее сдавшая ЕГЭ на 300 баллов выпускница из Казани рассказала, как готовилась к экзаменам.