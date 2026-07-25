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Общество

Двое незнакомцев напали на мужчину в Петербурге ради наушников

В Петербурге двое незнакомцев напали на мужчину ради наушников
Shutterstock

В Петербурге двое злоумышленников избили и обокрали 24-летнего мужчину. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 июля на улице Рубинштейна. Двое незнакомцев набросились на мужчину, избили его и отобрали премиальные наушники — их стоимость составляет 65 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью в полицию и по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.

Спустя несколько дней стражи порядка вышли на след одного из подозреваемых — им оказался 24-летний местный житель. Его задержали 24 июля и изъяли похищенные наушники, вскоре их вернут владельцу.

Вора поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители занимаются поисками второго нападавшего.

Ранее сообщалось, что петербуржец обокрал сотрудницу пекарни и растерял добычу из-за дырявого кармана.

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