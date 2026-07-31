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Общество

Названы лучшие места в России для наблюдения за звездопадом Персеиды

Юг России стал самым популярным направлением для астро-туризма в августе
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Самым подходящим направлением для путешествий за наблюдением за звездами считается юг России, особенно, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Отелло.

Средняя стоимость за одну ночь проживания приведена за период с 1 по 24 августа, когда заканчивается активность звездопада Персеиды, главного метеорного потока лета.

Обычно Персеиды можно увидеть с середины июля по 20-е числа августа, в 2026 году пик метеорного потока придется на ночь с 12 на 13 августа.

Чтобы увидеть звезды в августе, не всегда нужно ехать очень далеко. Однако вблизи крупных городов много искусственного освещения, а главное правило наблюдения за звездами — чем темнее небо, тем больше звезд получится «поймать».

Лучшим направлением для тех, кто хочет насладиться звездным небом и Персеидами, считается юг России — Кавказ (особенно, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики), Краснодарский и Ставропольский края, а также Республика Калмыкия. Из топ-5 подходящих для наблюдения за звездами направлений, наиболее бюджетное проживание можно найти в Республике Калмыкия, где средняя стоимость за одну ночь не превышает 6000 рублей. Дороже обойдется проживание в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае — 8000-9000 рублей за ночь.

Однако совсем необязательно ехать за звездами в горы южной части России, в средней полосе тоже можно полюбоваться главным звездопадом лета. Жителям крупных городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, астрономы рекомендуют уехать на 100-150 километров от черты города, также можно изучить карты светового загрязнения, чтобы выбрать лучшее место.

Наиболее подходящими направлениями считаются, соответственно, Московская и Ленинградская области, а также Вологодская, Смоленская, Костромская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Среди этих направлений дешевле всего обойдётся проживание в Вологодской области — до 5000 рублей за одну ночь, дороже всего в Московской и Тверской областях — около 11 тысяч рублей за ночь.

В список подходящих для наблюдения за звездным небом и Персеидами направлений входят еще 11 регионов России. Из наиболее популярных по бронированиям на август — Республика Алтай, Иркутская область, Ростовская область, Республика Карелия и Красноярский край.

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