Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Юноша позволил акуле укусить себя, спасая беременную невесту

В США 22-летний юноша позволил акуле укусить себя, но защитил свою невесту
tank200bar/Shutterstock/FOTODOM

В США 22-летний юноша спас свою беременную невесту во время нападения акулы, сообщает FOX 5.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 июля, на пляже Дейтона-Бич во Флориде. Пара находилась в воде по пояс, когда акула среднего размера (около 1,2 метра) вцепилась мужчине в левую ногу. Джейкори Хай сразу понял, что это акула, но его первой мыслью было обеспечить безопасность невесты.

«Я больше беспокоился о том, как вытащить мою невесту из воды», — рассказал он в интервью.

Мужчина оттолкнул девушку к берегу, после чего акула попыталась схватить его за руку, а затем за другую ногу. Хай отбивался от хищницы и сумел выбраться на сушу. Только тогда он осознал серьезность травмы — нога сильно кровоточила.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию. Врачи диагностировали повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки. По прогнозам, восстановление займет около трех месяцев.

Ранее 15-летний подросток защитил младшего брата от молнии ценой своей жизни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!