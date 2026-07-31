Юноша позволил акуле укусить себя, спасая беременную невесту

В США 22-летний юноша позволил акуле укусить себя, но защитил свою невесту

В США 22-летний юноша спас свою беременную невесту во время нападения акулы, сообщает FOX 5.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 июля, на пляже Дейтона-Бич во Флориде. Пара находилась в воде по пояс, когда акула среднего размера (около 1,2 метра) вцепилась мужчине в левую ногу. Джейкори Хай сразу понял, что это акула, но его первой мыслью было обеспечить безопасность невесты.

«Я больше беспокоился о том, как вытащить мою невесту из воды», — рассказал он в интервью.

Мужчина оттолкнул девушку к берегу, после чего акула попыталась схватить его за руку, а затем за другую ногу. Хай отбивался от хищницы и сумел выбраться на сушу. Только тогда он осознал серьезность травмы — нога сильно кровоточила.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели операцию. Врачи диагностировали повреждение связок и сухожилий левой стопы и лодыжки. По прогнозам, восстановление займет около трех месяцев.

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