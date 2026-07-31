Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Российский подросток воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом

В Башкирии подросток воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом
Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии 14-летний школьник во время игр с братом случайно воткнул себе секатор в лицо. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в городе Дюртюли, когда подросток играл с братом во дворе. В руках несовершеннолетних оказался секатор и в какой-то момент ручка инструмента сорвалась — острие впилось мальчику в щеку и глубоко застряло в верхней челюсти.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи сразу поняли, что травма серьезная. Металлический фрагмент прошел сквозь мягкие ткани и стенку пазухи, острие проникло внутрь на три сантиметра. До глазницы оставалось меньше миллиметра. Любое неверное движение могло привести к необратимым последствиям для зрения.

Хирурги приняли решение немедленно оперировать подростка. Вмешательство прошло успешно, секатор удалили через минимальный доступ. Поврежденные стенки пазухи пациента восстановили. Состояние подростка стабилизировалось, он находится в сознании. Его жизни и зрению ничего не угрожает, однако он продолжает находиться под присмотром специалистов.

Ранее сообщалось, что российский подросток случайно выстрелил себе в лицо.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!