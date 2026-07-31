Российский подросток воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом

В Башкирии подросток воткнул себе секатор в лицо во время игр с братом

В Башкирии 14-летний школьник во время игр с братом случайно воткнул себе секатор в лицо. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в городе Дюртюли, когда подросток играл с братом во дворе. В руках несовершеннолетних оказался секатор и в какой-то момент ручка инструмента сорвалась — острие впилось мальчику в щеку и глубоко застряло в верхней челюсти.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи сразу поняли, что травма серьезная. Металлический фрагмент прошел сквозь мягкие ткани и стенку пазухи, острие проникло внутрь на три сантиметра. До глазницы оставалось меньше миллиметра. Любое неверное движение могло привести к необратимым последствиям для зрения.

Хирурги приняли решение немедленно оперировать подростка. Вмешательство прошло успешно, секатор удалили через минимальный доступ. Поврежденные стенки пазухи пациента восстановили. Состояние подростка стабилизировалось, он находится в сознании. Его жизни и зрению ничего не угрожает, однако он продолжает находиться под присмотром специалистов.

Ранее сообщалось, что российский подросток случайно выстрелил себе в лицо.