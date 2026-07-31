Профессор рассказал, как восстановить работу мозга без таблеток

Смена деятельности поможет восстановить работу мозга без приема препаратов для стимуляции мозговой активности. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лаборатории развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени Б.В. Петровского, доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев.

По его словам, такие лекарства не проходят полноценных клинических испытаний на людях и могут вызывать тяжелую зависимость. Зачастую попытки обмануть естественную усталость только усугубляют скрытые проблемы нервной системы, предупредил профессор.

«Это препараты, которые люди принимают на свой страх и риск. Они действительно вызывают зависимость и проблемы с выходом, любое применение такого препарата — вход — рубль, выход — три. Избавляться от них придется в три раза дольше и в три раза дороже, чем на них садиться», — отметил Савельев.

Вместо этого эксперт посоветовал чередовать нагрузку, например, переходить от теоретических задач к физическому труду на свежем воздухе. Он добавил, что регулярная физическая активность помогает системе очистки мозга работать эффективнее.

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