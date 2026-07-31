В России с 2022 года задержан 251 участник движения «Артподготовка»

ФСБ: в России за четыре года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки»

С 2022 года в России пресечена деятельность 251 участника террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает ТАСС.

«С 2022 года по настоящее время правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность 251 участника движения «Артподготовка» по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену», — отметили в ведомстве.

Главарь террористической организации Вячеслав Мальцев (признан в РФ иностранным агентом) скрывается во Франции. Официальные ведомства страны знают о его террористическом характере деятельности, но отказывают в экстрадиции преступника в Россию. По данным ФСБ, «террорист с 2018 года проживает во Франции, сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами».

До этого в Нижегородской области представители ФСБ задержали участника «Артподготовки», подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе для них сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Он «под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов». После этого подозреваемый переслал полученную информацию кураторам из «Артподготовки».

Ранее в Оренбургской области члены «Артподготовки» планировали сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК.