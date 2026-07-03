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Общество

В Оренбургской области предотвратили подрыв поезда с продукцией ВПК

ТАСС: члены «Артподготовки» планировали сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Участники организации «Артподготовка» (организация запрещена в России) собирались подорвать поезд, перевозящий продукцию российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы соответствующего уголовного дела.

По информации ведомства, злоумышленники планировали совершить диверсию в Оренбургской области. Они раздобыли огнестрельное оружие и собрали самодельное взрывное устройство, чтобы впоследствии сбросить его с моста на поезд.

Фигурантов задержали до того, как они смогли реализовать свой план. Диверсию предотвратили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ совместно со специалистами министерства внутренних дел.

В марте 2-й Западный окружной военный суд признал 33-летнего научного сотрудника исследовательского центра РАН Ивана Фролова виновным в переводе 2,8 тыс. рублей на счет организации «Артподготовка». На этом фоне инстанция приговорила мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранта обязали выплатить штраф в размере 330 тыс. рублей.

Ранее ветеринара из Брянска осудили за финансирование «Артподготовки».

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