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Общество

В Нижегородской области поймали члена терорганизации, собиравшего данные о ВПК

ФСБ: члена «Артподготовки» задержали за сбор данных об объектах ВПК

В Нижегородской области задержали участника террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России), подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и сборе для них сведений о предприятиях российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

Под стражей оказался мужчина 1975 года рождения. В ведомстве заявили, что он «под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в семи субъектах РФ разведку стратегически важных объектов». Далее подозреваемый переслал полученную информацию кураторам из «Артподготовки», действуя в целях подрыва национальной безопасности страны.

«Фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера [Вячеслава] Мальцева (признан в РФ иностранным агентом. — «Газета.Ru»)», — рассказали в ФСБ.

Там обратили внимание, что Мальцев был объявлен в международный розыск в связи с организацией террористического сообщества и планированием терактов на территории РФ. В 2018 году он переехал во Францию, где начал взаимодействовать с местными и украинскими спецслужбами.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 50-летнего члена «Артподготовки», задержанного в Нижегородской области. В ее заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, уточняется, что мужчине предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации. Суд уже избрал меру пресечения, отправив фигуранта в СИЗО.

Ранее в Оренбургской области предотвратили подрыв поезда с продукцией ВПК.

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