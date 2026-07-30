В Екатеринбурге женщина во время ссоры трижды ударила мужа ножом

В Екатеринбурге арестовали 44-летнюю местную жительницу, обвиняемую в расправе над мужем, сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел 28 июля в квартире на проспекте Орджоникидзе. По версии следствия, во время продолжительной ссоры женщина вооружилась ножом и нанесла мужу не менее трех ударов в область туловища. В результате пострадавший истек кровью на месте происшествия.

Подозреваемая признала, что причинила супругу телесные повреждения, однако отрицает наличие злого умысла. Как отмечается, ранее она уже была судима за тяжкое правонарушение. Орджоникидзевский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября.

До этого петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления. По словам женщины, во время совместного распития алкоголя мужчина, находившийся в сильном опьянении, начал к ней приставать, а после отказа в близости стал оскорблять, называя ее девушкой легкого поведения. Тогда она схватила кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область живота, а затем вызвала скорую. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее россиянка заподозрила мужа в измене и ударила его ножом в живот.