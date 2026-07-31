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Общество

В Калининградской области собака укусила семилетнюю девочку за лицо

Собака укусила ребенка за щеку под Калининградом
Shutterstock

В Калининградской области семилетняя девочка пострадала от нападения собаки. В областной суд поступил иск о взыскании компенсации в пользу ребенка, сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел 4 июля на улице Воинов Интернационалистов в Гвардейске. Пострадавшая гуляла возле детской площадки, когда на нее набросилась собака неизвестной породы среднего размера.

Животное схватило девочку за кофту и укусило за щеку. После нападения пострадавшей потребовалась медицинская помощь — врачи наложили ей швы на лицо.

Прокурор Гвардейского района обратился в суд с иском о взыскании с владельца собаки 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении, решается вопрос о назначении судебного заседания.

До этого в Истре два американских булли напали на пятилетнего мальчика. Инцидент произошел на детской площадке у одного из частных домов в деревне Павловское. На пятилетнего мальчика набросились две собаки породы американский булли. Пострадавшего госпитализировали с укушенными ранами, подробности о его состоянии неизвестны. Владелец животных объяснил, что псы вырыли подкоп под забором его дома и убежали.

Ранее бездомная лайка отгрызла семилетнему мальчику часть пальца в Рязанской области.

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