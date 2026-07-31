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Общество

Туристам напомнили, что пить воду в метро Гонконга нельзя

Консул Богучарская: пить воду в метро Гонконга запрещено
Анна Громова/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь генерального консульства России в Гонконге, консул Екатерина Богучарская напомнила, что пить воду и какие-либо другие жидкости в метро Гонконга запрещено.

Дипломат напомнила, что Гонконг считается одним из самых безопасных городов мира.

«Здесь создана эффективная система безопасности, уровень преступности минимален благодаря слаженной работе полиции и строгому исполнению законодательства», — отметила Богучарская.

По ее словам, некоторые правила могут показаться странными для россиян. К примеру, в метро Гонконга нельзя пить воду и есть. Также административная ответственность предусмотрена за кормление диких и городских животных — голубей, кабанов и обезьян.

Богучарская рекомендовала носить с собой паспорт, так как полиция может потребовать его в любой момент.

3 июля представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов сообщал, что возобновление прямого авиасообщения между Владивостоком и Гонконгом обсуждается.

На сегодняшний день прямые рейсы в Гонконг осуществляются только из Москвы.

Дипломат также напомнил, что прямые авиарейсы между городами действовали до пандемии новой коронавирусной инфекции. Регулярное авиасообщение с Гонконгом прервали в 2020 году.

Ранее в Госдуме рассказали о появлении «сонного туризма» в России.

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