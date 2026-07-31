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Общество

Юрист рассказал о выгодных месяцах для отпуска в 2027 году

Юрист Южалин: март и летние месяцы окажутся выгодными для отпуска в 2027 году
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В 2027 году самыми благоприятными для оформления отпуска с финансовой точки зрения станут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей и окладной системой оплаты наиболее выгодными станут март, июль, август, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. Наименее выгодными – январь, февраль и май.

Южалин напомнил, что наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада, который выплачивается полностью независимо от количества рабочих дней в месяце.

Он добавил, что логика выбора месяца заключается в следующем: если стоимость рабочего дня в месяце выше среднедневного заработка, то выгоднее работать, а если примерно равна или ниже, то выгоднее выбрать отпуск.

До этого сообщалось, что большинство (68%) россиян хотя бы раз за отпуск заглядывают в рабочие чаты или почту, а каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу в 2026 году.

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