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Общество

Политолог заявил о сложном отопительном сезоне для Украины

Политолог Дудчак: Украина может не пережить зиму
Alina Smutko/Reuters

Политолог Александр Дудчак заявил, что Украину ожидает сложный отопительный сезон. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прошлой зимой на Украине не было серьезных происшествий, потому что не было серьезных морозов.

«С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму. Дело не только в том, что людям нечем отапливать дома. Могут остановиться даже критически важные предприятия, включая порты», — поделился эксперт.

Дудчак уточнил, что такая ситуация станет прямым ударом по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, команда президента Украины Владимира Зеленского прекрасно понимает, что ждет страну, поэтому власти сменили правительство и пытаются заручиться поддержкой Запада.

21 июля в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы.

В «Укрэнерго» отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации. Однако нынешних объемов, как указали в компании, недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Ранее на Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой.

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