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Общество

В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды

РИА Новости: в РФ могут ввести предельный срок отключения горячей воды в 14 дней
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

В ведомстве отметили, что отключение горячего водоснабжения во время ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, теплосетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

В ответе Минстроя Разворотневой говорится, что внесение изменений в действующее федеральное законодательство по срокам отключения воды является нецелесообразным.

10 июня Разворотнева предложила регламентировать отключения горячей воды летом. По словам депутата, отключение горячей воды летом происходит в целях планового предупредительного ремонта, а сроков не существует. Тогда парламентарий добавила, что готовит новое обращение в Роспотребнадзор.

Ранее в Госдуме рассказали, как добиться перерасчета платы за ЖКХ.

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