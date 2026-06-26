В Госдуме рассказали, как добиться перерасчета платы за ЖКХ

Депутат Камнев: перерасчет по ЖКХ можно требовать при перебоях с водой и светом

Граждане имеют право требовать перерасчета платы за ЖКХ при перебоях со светом, водой и отоплением, а также в том случае, если есть ошибки в выставленных счетах. В идеале перерасчет должен происходить автоматически. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

«Добиться перерасчета однозначно можно, если человека не было дома пять дней и более - и услугами он, соответственно, не пользовался, если есть ошибки в выставленных счетах, если услуги не оказывались или были оказаны некачественно. Перерасчет можно требовать за перебои в подаче электричества, отопления, водоснабжения, горячей воды. Если, например, горячая вода подается ниже 40 °C, то в квитанциях плату за нее должны рассчитывать, как за холодную. А за каждый час выше норматива отключений ценник должен снижаться на 0,15%», — сказал он.

По словам Камнева, в идеале перерасчет должен быть автоматическим, если услуга была не оказана, как положено, однако в реальности людям чаще приходится требовать перерасчета. Для этого нужно добиться акта несоответствия услуг стандартам качества, который должен составить поставщик услуги в лице своего специалиста, а его должен прислать диспетчер аварийно-диспетчерской службы.

Специалист убедится в наличии проблемы и составит акт в нескольких экземплярах, один из них оставив заявителю. При этом диспетчер обязан принять и зарегистрировать заявку.

Как отметил депутат, если счетчиков по месту жительства нет и установить их невозможно, что обязательно должно быть подтверждено актом, тогда понадобится предоставить в ТСЖ документы о своем отсутствии (билеты, турпутевку, копию приказа работодателя о командировке, копию справки из стационара). Тогда счет должны уменьшить на эти дни, в которые человека не было.

Перерасчет за вывоз мусора тоже можно сделать, добавил Камнев. Для этого нужно предоставить оператору подтверждение своего – и членов семьи - отсутствия.

«Также, на случай споров, хорошо, если есть аудио и видеодоказательства того, что услуги не было – или она была оказана некачественно», — отметил парламентарий.

При этом за «общедомовые нужды» в многоквартирном доме даже при длительном отсутствии платить придется, «здесь никаких перерасчетов не положено», напомнил Камнев.

«Ну а если поставщик ресурса или услуги, нарушив ваши права, отказал в перерасчете, остается суд. Там уже можно требовать не только вернуть излишне уплаченные деньги, но и выплатить компенсацию морального вреда и убытков, нанесенных здоровью или имуществу. Например, сгорела техника из-за перепадов подачи электроэнергии. Но важно помнить о сроке исковой давности для перерасчета платы за коммунальные услуги – это три года», — заявил парламентарий.

В начале июня в Госдуму внесли законопроект, которым предполагается перевести платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал «Госуслуги», что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на «Госуслугах». Эта услуга останется бесплатной.

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