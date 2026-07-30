Мужчина избил покупательницу в магазине и оказался за решеткой в Кузбассе

В Кузбассе мужчина избил женщину в магазине и попал за решетку

В Кузбассе 36-летний мужчина избил 39-летнюю женщину во время ссоры в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из магазинов. Мужчина выбирал товар и повздорил с другой покупательницей — между ними начался конфликт. В ходе ссоры он накинулся на оппонентку и нанес ей несколько ударов.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. На место прибыл участковый, который задержал дебошира и доставил в отдел. Суд в качестве наказания за мелкое хулиганство избрал ему административный арест сроком на десять суток и штраф в размере 5 тысяч рублей.

До этого под Калининградом мужчина напал с лопатой на соседа, отмечавшего день рождения. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные кровоподтеки.

Ранее сообщалось, что саратовчанин проломил незнакомцу череп битой во время ссоры из-за парковки.