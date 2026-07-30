Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Мужчина избил покупательницу в магазине и оказался за решеткой в Кузбассе

В Кузбассе мужчина избил женщину в магазине и попал за решетку
 Global Look Press

В Кузбассе 36-летний мужчина избил 39-летнюю женщину во время ссоры в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из магазинов. Мужчина выбирал товар и повздорил с другой покупательницей — между ними начался конфликт. В ходе ссоры он накинулся на оппонентку и нанес ей несколько ударов.

Пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. На место прибыл участковый, который задержал дебошира и доставил в отдел. Суд в качестве наказания за мелкое хулиганство избрал ему административный арест сроком на десять суток и штраф в размере 5 тысяч рублей.

До этого под Калининградом мужчина напал с лопатой на соседа, отмечавшего день рождения. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные кровоподтеки.

Ранее сообщалось, что саратовчанин проломил незнакомцу череп битой во время ссоры из-за парковки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!