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Общество

Под Калининградом мужчина напал с лопатой на соседа, отмечавшего день рождения

В Калининградской области мужчина избил черенком лопаты именинника из-за шума
Евгений Биятов/РИА Новости

В Советске 56-летний местный житель напал с лопатой на соседа, праздновавшего день рождения, сообщает УМВД по Калининградской области.

Именинник, 45-летний мужчина, весело отмечал праздник в частном секторе, когда ему позвонил сосед и выразил недовольство шумом. Хозяин дома предложил недовольному подойти и обсудить все лично, после чего злоумышленник явился к дому соседа с черенком лопаты.

В ходе ссоры он трижды ударил оппонента по лицу. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные кровоподтеки.

В отношении нападавшего возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее петербуржец избил соседа кувалдой из-за шума.

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