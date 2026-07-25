Саратовчанин проломил незнакомцу череп битой во время ссоры из-за парковки

В Саратове 28-летний мужчина проломил голову битой 41-летнему незнакомцу во время конфликта из-за парковки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось 23 июля на улице Лебедева-Кумача. Мужчина оставил свою машину рядом с домом, но проходивший мимо горожанин решил, что место выбрано неудачно, и высказал недовольство. Между ними завязалась перепалка. В какой-то момент автомобилист взял из салона бейсбольную биту и избил оппонента по голове. Пострадавшего увезли в больницу с множественными переломами костей черепа.

Правоохранители быстро вычислили и задержали нападавшего. Ранее он не имел проблем с законом и сознался в содеянном. В его отношении возбудили уголовное дело по п. «з»ч. 2 ст. 111 УК РФ, теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный самбист проломил череп мужчине в Волгограде.