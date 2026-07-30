Аналитики выяснили, когда россияне чаще всего смотрят видео в соцсетях

Аналитики T2: более 50% видео в соцсетях россияне смотрят в рабочее время

Более 50% россиян смотрят видеоконтент в соцсетях в рабочее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков big data оператора T2.

«Более половины просмотров [видео] происходит днем. Это значит, что видеоконтент остается востребованным и в рабочее время — в фоновом режиме, в перерывах и дороге», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что ближе к ночному времени растет активность в соцсетях. В целом соцсети и мессенджеры занимают около 65% от всего интернет-трафика. Пик активности — около 70% всего трафика — среди категорий интернет-сессий приходится на рабочее время.

Кроме того, специалисты установили, что общение и просмотр развлекательного контента высоко связаны: около 40% пользователей одновременно слушают музыку или смотрят видео и общаются в мессенджерах.

Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование Rambler&Co и Okko писала, что каждый пятый россиянин (19%) сталкивался с онлайн-преследованием в интернете.

Опрос показал, что 48% россиян не чувствуют себя защищенными в интернете, а 55% заявили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от анонимного интернета.