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Общество

Россияне рассказали о случаях онлайн-преследования в интернете

Rambler&Co: 48% россиян не чувствуют себя защищенными в интернете
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Каждый пятый россиянин (19%) сталкивался с онлайн-преследованием в интернете, следует из результатов совместного исследования Rambler&Co и Okko.

Опрос показал, что 48% россиян не чувствуют себя защищенными в интернете, а 55% заявили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети.

По данным опроса, 23% респондентов проверяли настройки конфиденциальности своих аккаунтов за последний месяц, 23% — за последний год, 10% — более года назад, а 44% никогда этого не делали.

Также 35% россиян рассказали, что пользуются двухфакторной аутентификацией, 22% применяют разные пароли для разных сервисов, а 7% — менеджеры паролей.

Кроме того, исследование показало, что у 19% россиян опубликован номер телефона в интернете, у 13% — фотографии, у 11% — место работы, а еще у 11% можно найти всю эту информацию.

Говоря о последствиях взлома аккаунтов, 41% назвали самым страшным потерю доступа к своим профилям, 31% — потерю денег, 23% — отправку сообщений от имени пользователя, 3% — публикацию интимных фотографий, а еще 2% — публикацию личной переписки.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 июля 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

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