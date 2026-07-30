На родителей юных киевлянок составили протоколы за песню на русском

В Киевской области полиция составила административные протоколы на родителей двух 15-летних девочек, танцевавших под русскую песню на Аллее Славы. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в регионе.

Инцидент произошел в селе Путровка Фастовского района, где две местные жительницы 2009 года рождения исполнили танец под российскую музыкальную композицию на фоне портретов павших военных. Свое выступление подростки сняли на видео и выложили ролик в соцсети, после чего запись попала в поле зрения правоохранителей.

Полицейские установили личности участниц и внесли сведения о них в Единый учет заявлений и сообщений о преступлениях. В отношении родителей девочек составили протоколы по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела передадут в суд, который примет решение в соответствии с законодательством, сообщили в ведомстве.

Украинское законодательство с 2019 года запрещает использование русского языка в публичных сферах жизни, включая образование, СМИ и культуру. В стране запрещены русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли и песни.

Ранее спевших в Юрмале по-русски Потапа и Настю раскритиковали на Украине.