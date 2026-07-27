Спевших в Юрмале по-русски Потапа и Настю раскритиковали на Украине

Дуэт Потапа и Насти Каменских раскритиковали на Украине из-за русского языка на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Вернувшись на сцену после 10-летней паузы, Потап и Настя выступили со своими хитами — в частности, исполнили «Чумачечую весну» и другие песни на русском языке, с аудиторией они общались также на русском.

Теперь в комментариях в соцсетях украинские пользователи пишут, что артисты «испортили фестиваль», «демонстрируют цирк на языке врага», и призывают больше не ездить на Украину. Также Потапа и Настю высмеяли за неловкое общение со сыну с певицей Аллой Пугачевой и шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и сравнение народной артистки СССР с ее дочерью Кристиной Орбакайте.

Ранее сообщалось о многомиллионных доходах Вайкуле с фестиваля в Юрмале.