Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Спевших в Юрмале по-русски Потапа и Настю раскритиковали на Украине

Shot: украинцы подвергли критике дуэт Потапа и Насти Каменских после песен на русском
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дуэт Потапа и Насти Каменских раскритиковали на Украине из-за русского языка на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Вернувшись на сцену после 10-летней паузы, Потап и Настя выступили со своими хитами — в частности, исполнили «Чумачечую весну» и другие песни на русском языке, с аудиторией они общались также на русском.

Теперь в комментариях в соцсетях украинские пользователи пишут, что артисты «испортили фестиваль», «демонстрируют цирк на языке врага», и призывают больше не ездить на Украину. Также Потапа и Настю высмеяли за неловкое общение со сыну с певицей Аллой Пугачевой и шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и сравнение народной артистки СССР с ее дочерью Кристиной Орбакайте.

Ранее сообщалось о многомиллионных доходах Вайкуле с фестиваля в Юрмале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!