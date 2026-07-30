Проработавшая полтора века немецкая пивоварня назвала причину своего закрытия

Проработавшая полтора века немецкая пивоварня Bergbräu объявила о закрытии из-за роста цен и зарплат. Об этом сообщает NDR со ссылкой на заявление управляющего директора компании Андреаса Паппа.

По его словам, в современных условиях экономически устойчивое производство стало невозможным. Сотрудники компании уже получили уведомления о расторжении трудовых договоров, инициирована процедура ликвидации предприятия.

До 30 сентября пивоварня продолжит выпуск продукции, а до конца октября будет распродавать остатки товара. Для Услара, где базировалась Bergbräu, потеря предприятия стала серьезным потрясением.

«Bergbräu — это больше, чем просто предприятие, это неотъемлемая часть истории нашего города и символ живой традиции», — заявил бургомистр Торстен Бауэр.

Он сообщил, что администрация уже обратилась в министерство экономики Нижней Саксонии и к региональным депутатам в поисках источников финансовой поддержки. Если появится шанс предотвратить закрытие пивоварни, все приложат для этого усилия, подчеркнул Бауэр.

Bergbräu была основана в 1868 году Фридрихом Вильгельмом Хаффнером. Более 145 лет она оставалась семейным бизнесом, пока в 2013 году ее не продали баварской семье Зауэр.

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