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Общество

Власти Буркина-Фасо оштрафовали французский телеканал за доступ к эфиру по SMS

Совет по коммуникациям Буркина-Фасо оштрафовал Canal+ за доступ только по SMS
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Регулятор Буркина-Фасо оштрафовал компанию Canal+ International на 200 млн франков КФА (около $340 тыс.) за отказ разблокировать доступ к национальному телевидению для абонентов в стране. Об этом сообщает портал Lefaso.net со ссылкой на пресс-релиз Высшего совета по коммуникациям (CSC).

В июне совет уже налагал на компанию штраф в 50 млн франков КФА (около $85 тыс.) и предписывал в течение 30 дней обеспечить всем абонентам страны открытый доступ к каналам государственной телерадиокомпании RTB без необходимости отправлять SMS. Однако, как отмечает регулятор, по истечении срока предписание так и не было выполнено.

«С сожалением констатируем, что решение совета не было исполнено», — говорится в заявлении CSC, подписанном его президентом Луи Модестом Уэдраого.

Пресс-служба Canal+ International пока не дала официальных комментариев относительно этого решения, пишет APA News. Не уточняется, имеет ли компания право на обжалование — или, возможно, ей будет предоставлен новый срок для устранения нарушений.

Французский телеканал Canal+ является одним из крупнейших поставщиков платного телевидения в Африке. Решение регулятора подчеркивает ужесточение позиции властей Буркина-Фасо в отношении иностранных медиакомпаний, обязанных соблюдать местное законодательство о доступе к национальному контенту.

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