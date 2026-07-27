Россиянин дважды надругался над школьницей в машине и отправил ей порно

В Брянской области осудили мужчину, дважды надругавшегося над школьницей в авто

В Брянской области вынесли приговор 24-летнему мужчине, который дважды надругался над школьницей в салоне авто. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось осенью прошлого года. Находясь в салоне своей машины, мужчина с применением насилия дважды надругался над школьницей, не достигшей возраста 16 лет. Кроме того, он отправил девочке порно через мессенджер.

Мужчине вменили п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что сибирячка совращала девочку-подростка и получила реальный срок.