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Общество

Казанец, взявший в заложники врачей скорой помощи, получил срок

В Татарстане осудили мужчину, взявшего в заложники врачей скорой помощи
Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане вынесли приговор мужчине, который взял в заложники сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 июня прошлого года — мужчина пожаловался на недомогание, на помощь к нему прибыла бригада скорой помощи. Однако пациент стал вести себя агрессивно и не выпускал их из своего жилища, а также применил насилие по отношению одной из медиков и пригрозил сбросить ее с лестницы.

Оказавшиеся в заложниках медики позвонили коллегам, которые, в свою очередь, вызвали на место правоохранительные органы — агрессора задержали. Оказалось, что он уже привлекался к ответственности за избиение медицинских работников. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее мужчина натравил пса на фельдшера скорой помощи в российском городе.

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