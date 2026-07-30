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Общество

Власти Удмуртии рассказали, чем займется «Ижавиа» в период приостановки полетов

ТАСС: во время приостановки полетов «Ижавиа» повысит уровень безопасности
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В период приостановки рейсов авиакомпании «Ижавиа» из-за истечения срока действия сертификата эксплуатанта будут проведены работы по повышению уровня безопасности ее перелетов. Об этом ТАСС заявили в правительстве Удмуртии.

В сообщении говорится, что за время, на которое авиаперевозчик вынужденно прерывает свою деятельность, можно будет «усилить меры безопасности, а также устранить все замечания».

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов заявил РИА Новости, что самолеты из авиапарка «Ижавиа» будут арендованы другими российскими авиакомпаниями. По его словам, уже «идет обсуждение и подписание соглашений» по этому поводу.

Росавиация еще весной ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» конкретной датой — 28 июля. Предполагалось, что до этого времени перевозчик устранит выявленные в его работе нарушения, но проведенная в этом месяце проверка показала, что они не исправлены.

В результате «Ижавиа» прекратила продажу билетов на свои рейсы начиная с 1 августа.

Ранее было решено увеличить число авиарейсов между Москвой и Дубаем.

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