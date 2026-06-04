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Наука

Российские ученые выяснили неожиданный факт о грудном молоке

Сколтех: состав грудного молока «настроен» под развитие мозга младенца
AP

Исследователи Сколтеха совместно с коллегами из Канады, Израиля и Великобритании обнаружили, что состав жирных кислот в грудном молоке тесно связан с составом жирных кислот в головном мозге детенышей млекопитающих. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в ходе эволюции молоко каждого вида оказалось адаптировано под потребности развивающегося мозга потомства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ученые проанализировали 837 образцов молока и 194 образца мозга человека, шимпанзе, макак, свиней, коз, коров и яков. В молоке ученые выявили 81 тип жирных кислот, а в мозге — 33.

Оказалось, что набор и соотношение жирных кислот в молоке коррелируют с их составом в мозге представителей того же вида. При этом между разными видами животных наблюдались заметные различия. Это указывает на то, что молоко каждого вида содержит набор веществ, наиболее подходящий для формирования нервной системы именно его потомства.

Особенно выраженная связь была обнаружена между составом молока и префронтальной корой мозга у человека, шимпанзе и макаки. Эта область отвечает за сложные когнитивные функции, включая планирование, принятие решений и социальное поведение. Исследователи также отметили высокое соответствие между содержанием в молоке и мозге сверхдлинных жирных кислот, причем наиболее выраженным оно оказалось у человека.

По мнению авторов, результаты свидетельствуют о том, что в ходе эволюции состав молока совершенствовался таким образом, чтобы обеспечивать развитие наиболее ресурсоемких и важных для поведения отделов мозга.

«Наше исследование наглядно показало, что важно улучшать состав детских питательных смесей, которые сейчас более близки к коровьему или козьему молоку, так, чтобы они соответствовали человеческому оригиналу, особенно по содержанию ряда ультрадлинных жирных кислот, которыми обогащен растущий мозг ребенка», — рассказал руководитель проекта Филипп Хайтович, кандидат наук, профессор и руководитель лаборатории молекулярной нейробиологии Сколтеха.

По словам ученого, в рамках дальнейших исследований его группа также обнаружила связь между нарушениями жирнокислотного состава оболочек нейронов и депрессией у взрослых людей, что дополнительно подчеркивает важность этих веществ для нормальной работы мозга.

Авторы считают, что полученные данные помогут создавать более совершенные детские смеси, максимально приближенные по составу к человеческому грудному молоку.

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