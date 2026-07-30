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Общество

В Индонезии питон съел мужчину, возвращавшегося с вечеринки

LADBible: индонезийца, возвращавшегося с вечеринки, съел питон
ViralPress

В Индонезии питон съел мужчину, возвращавшегося с вечеринки, пишет LADBible.

Инцидент произошел ранним утром 27 июля в провинции Северное Малуку. Около трех часов ночи Хасим Лумбесси в одиночку шел через лес в сторону деревни. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предположительно, сетчатый питон атаковал его из зарослей и сначала укусил за ногу. Затем змея обвилась вокруг мужчины и задушила его, после чего проглотила тело целиком.

Когда утром родственники поняли, что Хасим так и не вернулся домой, они отправились искать его по предполагаемому маршруту. В лесу семья обнаружила следы крови, рюкзак, сумку и сандалии пропавшего.

Позже к поискам присоединились другие жители деревни. Неподалеку они заметили огромного питона с сильно раздутым животом. Змею поймали и вскрыли — внутри обнаружили тело Хасима.

Полиция призвала местных жителей соблюдать осторожность и по возможности не ходить в лес в одиночку. В этом районе уже происходили нападения крупных питонов на людей.

Ранее сообщалось, что сбежавшие с затопленной наводнением фермы ядовитые змеи атакуют дома китайцев.

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