В Йемене прогремели взрывы

Взрывы произошли в столице Йемена Сане, предварительно, от авиаударов по ее окрестностям. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных органах власти.

«Взрывы сотрясли столицу Сану, предположительно, в результате авиаударов по ее окраинам», — сказал собеседник агентства.

Агентство отмечает, что взрывы в Сане совпали по времени с еженедельным выступлением лидера шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Абдель Малика аль-Хуси, заявившего, что оно будет атаковать Саудовскую Аравию, поскольку это вынужденная мера для прорыва установленной вокруг северного Йемена блокады. Хуситы контролируют Сану.

29 июля йеменские хуситы сбили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательный беспилотный летательный аппарат, о чем заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

До этого газета The National сообщила, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе сократился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

Ранее хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.