После массовой драки в Челябинске в полицию доставили 69 человек

В Челябинске после массовой драки в полицию доставили 69 человек

В Челябинске в отдел полиции доставили 69 нарушителей, большинство из которых несовершеннолетние. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В поле зрения правоохранителей попали 48 несовершеннолетних. При личном осмотре у задержанных изъяли сигнальную ракетницу, складные ножи, страйкбольную гранату и пневматические пистолеты. Всех молодых людей доставили в отдел полиции, их законных представителей также вызвали.

С родителями нарушителей провели профилактические беседы, разъяснив, что их семьи могут поставить на профилактический учет. За участие в антиобщественной деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

РЕН ТВ сообщает, что это произошло после массовой драки в Металлургическом районе.

Ранее толпа уфимцев устроила драку на проезжей части.