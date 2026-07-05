Видео: толпа уфимцев устроила драку на проезжей части

В Уфе мужчины устроили драку на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Разнимать агрессивную толпу пришлось врачам, которые случайно оказались рядом. Кулаками размахивали около 10 человек, а один вообще в качестве оружия взял бутылку. Работники скорой помощи всех успокоили, помогли пострадавшим и поехали работать дальше», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как на проезжей части дерутся люди, при этом к конфликтующим подъезжает автомобиль экстренных служб, из которого выходят медики.

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди. В результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что бородачи с ножами устроили стрельбу на проезжей части.