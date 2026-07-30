На Ставрополье заведующую роддомом задержали после гибели матери и ребенка

Заведующую роддомом на Ставрополье обвинили в гибели матери и плода при операции

Следственный комитет России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против заведующей родильным отделением городской больницы Железноводска в связи с гибелью роженицы и ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления.

В отношении руководителя отделения выдвинуто обвинение по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации за злоупотребление служебными полномочиями.

Согласно данным расследования, 21 июля 2026 года в больницу поступила беременная женщина, нуждающаяся в родоразрешении. Несмотря на то, что она находилась в группе риска из-за возможных осложнений, заведующая отделением не организовала ее перевод в специализированное учреждение, способное предоставить необходимую помощь.

Четыре дня спустя, 25 июля, во время операции произошла трагедия — погибли как женщина, так и ее ребенок.

Заведующая была задержана следователем СК. Решается вопрос о мере пресечения. В настоящее время следственная группа проводит необходимые процессуальные действия для сбора доказательств.

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