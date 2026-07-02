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Общество

В Воронежской области ребенок родился инвалидом из-за ошибки медиков

В Воронежской области мать отсудила у медиков деньги за ошибку при родах
Shutterstock

Жительница Воронежской области родила инвалида из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Беременная женщина поступила в медучреждение. При этом у нее были все показания к кесареву сечению, но медики решили, что младенец появится на свет без хирургической помощи.

Во время родов у пострадавшей развился дистресс плода – состояние, при котором ребенок не получает нужное количество кислорода. Из-за того, что кесарево сечение не провели вовремя, его нехватка привела к необратимым изменениям в головном мозге.

«В результате родившийся у М. ребенок признан инвалидом с детства», – сообщается в публикации.

Мать обратилась в суд, который в последствии встал на ее сторону. Медучреждение обязали выплатить россиянке компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Медики пытались оспорить это решение, но в другой инстанции только подтвердили право женщины на выплату.

Ранее сообщалось, что жительница ХМАО получит 4 млн рублей за потерю ребенка по вине врачей

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