В Воронежской области ребенок родился инвалидом из-за ошибки медиков

В Воронежской области мать отсудила у медиков деньги за ошибку при родах

Жительница Воронежской области родила инвалида из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Беременная женщина поступила в медучреждение. При этом у нее были все показания к кесареву сечению, но медики решили, что младенец появится на свет без хирургической помощи.

Во время родов у пострадавшей развился дистресс плода – состояние, при котором ребенок не получает нужное количество кислорода. Из-за того, что кесарево сечение не провели вовремя, его нехватка привела к необратимым изменениям в головном мозге.

«В результате родившийся у М. ребенок признан инвалидом с детства», – сообщается в публикации.

Мать обратилась в суд, который в последствии встал на ее сторону. Медучреждение обязали выплатить россиянке компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Медики пытались оспорить это решение, но в другой инстанции только подтвердили право женщины на выплату.

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