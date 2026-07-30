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Общество

Компания пообещала всем бесплатное пиво после смерти Трампа и лишилась лицензии

Обещавшую бесплатное пиво в случае смерти Трампа пивоварню лишили лицензии
Evan Vucci/AP

Американскую пивоварню Minocqua Brewing в штате Висконсин лишили лицензии на работу из-за нарушений при ввозе и продаже пива. Об этом сообщает The Independent.

Владелец пивоварни и известный либеральный активист Кирк Бэнгстад считает, что предполагаемые нарушения налогового законодательства не являются основанием для закрытия его бизнеса и намерен оспорить это решение. У компании есть время до 4 августа, чтобы обжаловать решение об отзыве лицензии.

«Нам нужны все деньги, которые мы можем получить, чтобы подать в суд на налоговое управление и остаться на плаву», — сказал он.

В то же время издание напомнило, что в соцсетях пивоварни неоднократно публиковались антитрамповские заявления, в которых, в том числе «намекали, что клиентов будут бесплатно угощать пивом в случае смерти Трампа, однако напрямую его имя не называлось».

В 2024 году президент США Дональд Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба — 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

Ранее стало известно, что Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь.

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