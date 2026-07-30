Москва и Казань возглавили рейтинг качества муниципального управления

Столичный градоначальник Сергей Собянин и глава Казани Ильсур Метшин заняли первые строки Национального рейтинга мэров, составленного по итогам июня—июля 2026 года. Это следует из данных, опубликованных Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Исследование охватило деятельность руководителей 88 российских городов — столиц субъектов России, а также пяти крупных финансово-промышленных центров страны.

Итоговые результаты сформированы на основе заочного анкетирования, а также очных и заочных опросов представителей экспертного сообщества.

Третью строчку рейтинга занял глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. В первую пятерку также вошли мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава Салехарда Алексей Титовский.

По оценке экспертов, высокие позиции Москвы и Казани обусловлены последовательной реализацией проектов по развитию городской среды и качеством муниципального управления.

В частности, столица Татарстана получила высокие оценки за заметное и масштабное обновление общественных пространств, которое ведется в рамках федеральных и региональных программ.

Как отметил политолог Иван Журавлев, наиболее масштабные работы по модернизации городской среды этим летом проводятся в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге. По мнению эксперта, именно такие проекты сегодня выступают одним из ключевых факторов оценки эффективности муниципальных команд.

При этом эксперты отдельно выделяют Казань как один из наиболее популярных туристических центров страны. По их оценке, сочетание активного благоустройства, развития общественных пространств и устойчивого туристического потока способствует укреплению позиций столицы Татарстана в списке ведущих российских городов.