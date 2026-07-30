Психиатр назвал самый опасный алкоголь летом

Психиатр Рудковский: пиво и сладкие коктейли ведут к обезвоживанию и перегреву

Летом многие уверены, что самый безопасный способ освежиться — выпить холодное пиво, сидр или сладкий коктейль. Крепкий алкоголь в жару большинство старается избегать, а слабоалкогольные напитки воспринимаются как практически безобидные. Однако именно они часто становятся причиной тяжелого обезвоживания и опасных состояний, рассказал «Газете.Ru» Антон Рудковский, психиатр, нарколог клиники «АлкоСпас».

«Холодный напиток создает ощущение свежести, но жажду он не утоляет. Наоборот, алкоголь усиливает потерю жидкости. Это одна из самых опасных ловушек», — предупреждает Рудковский.

В жару организм работает в условиях повышенной нагрузки: расширяются сосуды, активно теряется жидкость с потом. Алкоголь усиливает оба процесса. Обезвоживание развивается быстрее, кровь становится вязкой, сердце работает с перегрузкой.

«Летом организм одновременно борется и с высокой температурой, и с токсическим действием алкоголя. Это двойная нагрузка», — отмечает врач.

Особую опасность представляют сладкие коктейли. Из-за сахара и вкусовых добавок они легко пьются, а человек не замечает, сколько алкоголя уже получил.

«Если напиток сладкий и кажется легким, возникает ложное ощущение безопасности. Некоторые люди успевают выпить объем, который никогда бы не употребили в виде крепких напитков», — поясняет Рудковский.

Солнце усиливает риски: алкоголь снижает критичность восприятия, человек позже замечает признаки перегрева.

«Люди списывают ухудшение самочувствия на жару, хотя на самом деле развивается и перегрев, и алкогольная интоксикация. Эти состояния усиливают друг друга», — подчеркивает врач.

Особую осторожность следует соблюдать людям с гипертонией, болезнями сердца, диабетом и пожилым. Но даже молодой здоровый человек не застрахован от последствий, если долго находится под солнцем и употребляет алкоголь.

Чтобы снизить риски, Рудковский советует не использовать алкоголь как средство утоления жажды, чередовать его с водой, избегать спиртного под палящим солнцем и не оставаться долго на жаре после выпитого.

«Если чувствуете, что алкоголь начал действовать быстрее обычного — лучше отказаться от следующего бокала, уйти в тень и восполнить потерю жидкости», — говорит врач.

«Самый опасный алкоголь в жару — тот, который человек перестает считать алкоголем. Именно поэтому холодное пиво или сладкий коктейль могут оказаться значительно коварнее, чем многие привыкли думать», — резюмирует Рудковский.

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