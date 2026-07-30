Будущее региональных медиа обсудили в Калининграде

Участники из 58 регионов представили медиапроекты на финальном модуле ДНК «Медиа»

Заключительный модуль образовательной программы ДНК «Медиа» Академии стратегических коммуникаций состоялся в Калининградской области. Его участниками стали медиаспециалисты из восьми федеральных округов и 58 регионов России — сотрудники региональных средств массовой информации, редакторы, медиаменеджеры, продюсеры и корреспонденты, развивающие собственные медиапроекты, сообщили организаторы.

В течение четырех месяцев — с апреля по июль 2026 года — участники работали над собственными медиапроектами, посвященными актуальным вопросам развития российских регионов.

Первые два образовательных модуля прошли в Москве. Заключительный этап — «Самопрезентация: медиа как бизнес и миссия» — состоялся с 27 по 30 июля в Калининградской области.

На финальном модуле участники представили экспертам инициативы, направленные на поддержку бойцов СВО и их семей, развитие региональных и местных медиа, совершенствование публичных коммуникаций, популяризацию культуры и исторического наследия, а также реализацию социальных и образовательных проектов.

«При создании программы нам было важно не только дать участникам актуальные знания, но и объединить людей, для которых журналистика — это ответственность перед своей аудиторией, своим регионом и своей страной», — отметила глава Центра развития молодежных медиа «Шум» Татьяна Мандрыкина.

Экспертами заключительного модуля выступили директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, а также преподаватели Института медиа НИУ ВШЭ и наставники проектных команд.

Мацкявичюс подчеркнул, что программа ориентирована на подготовку специалистов, способных работать в условиях современных информационных вызовов.

Директор образовательных программ Академии стратегических коммуникаций, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова в свою очередь отметила, что содержание программы сформировано с учетом современных вызовов цифровой трансформации и задач по развитию национальной медиасреды.

По ее словам, итоговые проекты участников направлены на консолидацию общества, укрепление гражданской идентичности и развитие устойчивой системы медиакоммуникаций с учетом региональной специфики.