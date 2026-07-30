Россиянам посоветовали не публиковать фото из отпуска из-за активности воров

Злоумышленники отслеживают посты в соцсетях с отдыха, чтобы вычислить, когда квартира остается без присмотра. Об опасности в беседе с «Газетой.Ru» предупредил Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

По словам юриста, публикация фотографий из отпуска в социальных сетях может нести риски, связанные с безопасностью вашего жилища, так как злоумышленники могут использовать эту информацию для определения периода вашего отсутствия.

«Информация, размещаемая в социальных сетях, является общедоступной, если настройки приватности не ограничивают доступ к ней. Злоумышленники, отслеживающие социальные сети, могут использовать эти данные для планирования противоправных действий, таких как кража из пустой квартиры», — сказал он.

Опасность не ограничивается только кражами.

«Публикация отпускных фото несет и другие угрозы. К примеру, злоумышленники могут использовать личные данные и изображения для создания фейковых аккаунтов или выманивания денег у знакомых жертвы. Если человек известен или богат, информация об отпуске способна спровоцировать спланированное нападение на его имущество. Кроме того, даже если пост видят только «друзья», он может быть переслан или скопирован третьими лицами — так происходит утечка персональных данных», — отмечает эксперт.

По его словам, следует подходить к публикациям в соцсетях с осторожностью.

«Вместо того чтобы делиться впечатлениями в режиме реального времени, лучше отложить размещение фото и видео до возвращения домой. Так вы не выдадите свое отсутствие. Важно уделить внимание настройкам приватности: ограничьте доступ к своим публикациям, чтобы их видели только проверенные люди. Также стоит отключить автоматическую отметку локаций: не отмечайте места в постах и проверьте, чтобы смартфон не добавлял координаты к фотографиям. Старайтесь избегать в соцсетях прямых указаний на сроки отсутствия: фраз вроде «уезжаем на две недели» или «будем дома только через месяц», — посоветовал юрист.

Помимо этого, на время отпуска можно попросить надежного человека периодически проверять квартиру: забирать почту, при необходимости включать свет в комнатах - это создаст иллюзию присутствия жильцов. Дополнительно повысить безопасность поможет установка сигнализации, камер видеонаблюдения или умных датчиков движения.

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