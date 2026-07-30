Юрист рассказал, когда изготовление самогона перестает быть безобидным хобби

Изготовление самогона для себя законом не запрещено, но малейший шаг за пределы «личного потребления» может обернуться серьезными последствиями. В комментарии «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов рассказал, что продажа, передача или просто угощение друзей самогоном могут повлечь серьезные риски.

Изготовление самогона для личных нужд запрещенным деянием не является. Однако передача его (возмездная или в некоторых случаях безвозмездная) соседям, друзьям, знакомым может иметь серьезные последствия.

«По закону, крупным признается стоимость алкоголя свыше 100 000 рублей, особо крупным — свыше 1 000 000 рублей. Если условно оценить стоимость 1 литра домашнего самогона в 300 рублей, то для крупного размера потребуется около 333 бутылок, для особо крупного — уже 3 333 бутылки», — объяснил он.

Еще один рискованный сценарий — повторное изготовление самогона в период, когда человек уже подвергнут административным мерам. В таком случае даже одна бутылка может повлечь серьезные последствия.

«Самая серьезная ситуация наступает, если самогон содержал опасные или ядовитые вещества и из-за него пострадали или погибли люди. Здесь количество бутылок уже не имеет значения — достаточно одной, если наступили общественно опасные последствия», — предупредил эксперт.

По словам адвоката, грань между безобидным домашним хобби и серьезным правонарушением определяется не столько объемом производства, сколько целями использования и последствиями.

«Прежде чем делиться своим продуктом с окружающими, стоит хорошо взвесить все риски — как для здоровья других людей, так и для собственного благополучия», — резюмировал он.

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