Нарколог объяснил, почему самогон опаснее, чем водка

Самогон часто воспринимается как «натуральная альтернатива» заводскому алкоголю. У этого мифа есть устойчивая репутация: «свое — значит безопаснее». Однако с медицинской точки зрения различия между самогоном и водкой принципиальны, и они напрямую связаны с рисками для здоровья, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

Он подчеркивает, что ключевой фактор здесь — не происхождение, а степень очистки и контроль состава.

«Водка — это продукт промышленного производства с четкими стандартами. Самогон — это всегда вариативный состав, который зависит от технологии, сырья и навыков человека, который его делает», — объясняет специалист.

Заводская водка проходит многоступенчатую очистку. В процессе производства удаляются так называемые сивушные масла и побочные продукты брожения — вещества, которые могут оказывать токсическое воздействие на организм. В результате на выходе получается относительно «чистый» продукт с предсказуемой крепостью и составом.

Самогон же, даже при аккуратном изготовлении, часто содержит примеси: метанол, ацетальдегид, сивушные масла. Их концентрация может существенно варьироваться. Именно эти вещества во многом отвечают за тяжелое похмелье и токсическое воздействие на печень, нервную систему и сердце.

«Основная опасность самогона в том, что человек не знает, что именно он пьет. Даже если напиток выглядит прозрачным и «мягким», это не гарантирует его безопасности», — отмечает Рудковский.

Отдельный риск связан с метанолом — веществом, которое в малых дозах может не давать выраженных симптомов, но при накоплении способно вызывать серьёзные отравления, включая поражение зрения и центральной нервной системы. В условиях домашнего производства полностью контролировать его содержание практически невозможно.

Кроме химического состава, важен и фактор дозировки. Самогон часто воспринимается как «сильнее» или «настоящий алкоголь», что может приводить к более агрессивному стилю употребления. В результате повышается риск интоксикации и острого отравления.

При этом Рудковский подчеркивает: даже качественная водка не является безопасным продуктом. Речь идет не о «хорошем» и «плохом» алкоголе, а о степени риска. В случае с самогоном этот риск выше из-за отсутствия стандартизации и контроля.

«Любой алкоголь — это нагрузка на организм. Но в случае с самогоном к этому добавляется фактор неопределенности. Именно он делает такие напитки потенциально более опасными», — резюмирует специалист.

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