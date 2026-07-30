Почти каждый второй россиянин инвестирует из страха потерять доход

Финансовая неопределенность становится одним из главных факторов, подталкивающих россиян к инвестициям. Согласно исследованию инвестиционной компании AKTIVO, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», 41,5% респондентов начали инвестировать в том числе из-за страха потерять основной источник дохода.

Также среди причин для инвестирования респонденты называли интерес к грамотному управлению финансами и возможность обеспечить для себя подходящую пенсию. При этом страх за будущее, как показал опрос, особенно актуален для предпринимателей.

Вместе с тем о желании выйти на уровень финансовой независимости (когда поток от инвестиций покрывает базовые потребности), заявляли сотрудники из сфер медицины, транспорта и логистики, геологии, службы спасения. Иногда это было связано с воспоминаниями о нехватке средств в детстве, что во взрослом возрасте привело к более внимательному отношению к финансам.

Наиболее активно инвестируют предприниматели — они составили 24% выборки. На втором месте оказались специалисты IT-сферы (20,5%), на третьем — инженеры и технические специалисты (15,5%). Среди участников также были представители строительства, медицины, финансового сектора, транспорта и логистики, геологии, сферы обслуживания, государственных структур и других профессий.

Инвестиционные цели и стратегии при этом заметно различаются в зависимости от профессиональной деятельности. Предприниматели чаще других рассматривают инвестиции как способ снизить зависимость от собственного бизнеса и сформировать дополнительный источник дохода. Именно они чаще всего выбирают коммерческую недвижимость, в том числе через паевые фонды, а также акции и облигации.

IT-специалисты чаще инвестируют ради долгосрочных целей — прежде всего для формирования капитала на будущее, например на пенсию или образование детей. Помимо недвижимости, они активно используют акции и драгоценные металлы, а среди них чаще встречаются инвесторы, готовые принимать более высокий уровень риска.

Для инженеров и технических специалистов главным мотивом инвестирования становится финансовая независимость, в том числе на случай потери основного заработка. При этом жилую недвижимость они выбирают редко, предпочитая фондовый рынок — акции и облигации.

Интересно, что сами инвесторы все реже воспринимают вложения как хобби. В открытых ответах участники исследования называли инвестиции «образом жизни», «необходимостью», «частью финансовой стратегии» и способом обеспечить себе спокойное будущее.

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