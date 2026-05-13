Названы самые популярные активы для инвестиций в 2026 году

Россияне больше всего доверяют банковским вкладам среди активов для инвестиций

Банковские вклады и депозиты остаются самыми популярными активами для инвестиций в 2026 году. Об этом заявили большинство (62%) опрошенных россиян. Это показало исследование компании ROITeam, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказалась жилая недвижимость — ее выбрали 41% опрошенных. Третье место поделили иностранная валюта и коммерческая недвижимость — по 28% соответственно.

Акции и облигации интересуют только 21% россиян. В золото и другие драгоценные металлы предпочли бы вложиться 18% опрошенных. Меньше всего россиян привлекают криптоактивы — их выбирают лишь 11%. Хранить деньги «под подушкой» предпочитают только 7% участников исследования.

Самыми надежными активами, по мнению россиян, являются банковские вклады — так считают 48% опрошенных. Жилую недвижимость надежным инструментом назвали 39%, коммерческую — 31%, акции и облигации — 22%.

При этом золото считают надежным только 10% респондентов, хранение средств в иностранной валюте — 7%, а криптоактивы — лишь 5%.

Большинство опрошенных (72%) хранят деньги на накопительных вкладах и депозитах. На фондовом рынке средства держат почти в два раза меньше — 34%. В жилой недвижимости — только четверть респондентов (23%). В коммерческую недвижимость уже вложились 11%. В золото и драгметаллы — 5%, в криптовалюту — 3%. При этом 33% опрошенных признались, что не хранят сбережения нигде, кроме наличных рублей.

Среди опрошенных 38% уверены, что не менее 10% от ежемесячного дохода должно уходить на сбережения и инвестиции. Каждый пятый респондент (20%) считает необходимым откладывать 20% от дохода.

