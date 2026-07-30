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Общество

На мысе Челюскин волонтеры отберут пробы почвы, воды и биоты для оценки загрязнения

Волонтеры «Чистой Арктики» отберут более 70 проб воды и почвы на мысе Челюскин
Wikimedia Commons

Волонтеры «Чистой Арктики» в ходе экологической экспедиции на мысе Челюскин отберут более 70 проб почвы, воды и биоты для оценки загрязнения, сообщили организаторы проекта.

Масштабная экспедиция на самую северную материковую точку Евразии отправится в середине августа.

Миссия будет сочетать полевые исследования, практическое обучение и ликвидацию накопленного ущерба, а в состав группы, помимо волонтеров, войдут ученые.

Специалисты возьмут пробы жидкости, почвы, талломов лишайников и шерсти белого медведя. После возвращения в Москву запланированы лабораторные исследования, которые позволят получить протоколы и оценить масштабы загрязнения.

«В этом году наш проект получил грант Президентского фонда природы. Это позволяет нам не только организовать очистку территории, но и провести углубленные научные исследования, а также подготовить площадку для дальнейшей работы ученых. Одна из наиважнейших задач, которая стоит сегодня, это сохранение популяции белого медведя и редкой флоры мыса. Исследования помогут нам оценить состояние его экосистем и, следовательно, определить дальнейшие действия по восстановлению популяций», — рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Ранее сообщалось, что популяция самого редкого подвида леопарда выросла в шесть раз.

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