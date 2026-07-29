Популяция самого редкого подвида леопарда выросла в шесть раз

Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз

Популяция дальневосточного леопарда выросла в шесть раз за 20 лет. На заповедной территории России и Китая зарегистрировано 223 особи, в то время как в начале 2000-х в мире всего насчитывалось 35 этих диких кошек. Оценку провели ученые национального парка «Земля леопарда» и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китайской Народной Республики.

По данным исследований российских и китайских специалистов, в России в данный момент проживает 135 леопардов, еще 115 — в Китае. Еще 27 кошек имеют особый статус «трансграничных».

Над сохранением дальневосточных леопардов трудятся не только экологи: животных также берут под опеку различные компании. Поддержка помогает ученым сохранять и изучать самых редких крупных кошек на планете.

До этого дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки в Приморье, недалеко от полуострова Песчаный. Камера запечатлела хищника на фоне очертаний города Владивостока, где были видны Золотой и Русский мосты.

Ранее леопард ворвался в индийский алкомаркет, ранил трех человек и попал на видео.