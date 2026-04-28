Россиян предупредили о неожиданных последствиях работы в кровати

У привычки работать в кровати есть скрытые последствия для самочувствия и продуктивности. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты — врач-реабилитолог, руководитель направления реабилитации Клиники доктора Глазкова Надежда Губарева, а также руководитель отдела управления продуктом компании по производству мягкой мебели и товаров для сна MOON Ангелина Логинова.

«Кровать создана прежде всего для отдыха и сна, поэтому ее регулярное использование в качестве рабочего места может негативно сказаться не только на продуктивности, но и на здоровье. Мягкое основание матраса не дает телу правильной опоры, поэтому позвоночник лишается естественной поддержки. Из-за этого человек сутулится, поджимает ноги, вытягивает шею к экрану. Уже через час-полтора появляется дискомфорт в спине и плечах, снижается концентрация. Кроме того, матрас не рассчитан на сидение: нагрузка должна распределяться равномерно, иначе его срок службы резко сокращается», — заметила Логинова.

По словам врача Губаревой, работа в постели заставляет позвоночник провисать, а поясницу и шею — оказываться в уязвимом положении. «Люди сидят, подложив под спину подушку, но та не дает жесткой опоры, что формирует чрезмерный прогиб в пояснице или сутулость. Шейный отдел выдвигается вперед к экрану, создавая избыточную нагрузку на межпозвоночные диски и фасеточные суставы», — поясняет специалист.

Однако наиболее коварным последствием Губарева называет создание замкнутого круга из боли и недосыпа. «Возникает цепная реакция: боль мешает спать, недосып снижает болевой порог и усиливает неприятные ощущения на следующий день. На фоне усталости падает продуктивность и растет уровень стресса», — резюмирует врач.

Если отдельной рабочей зоны в квартире нет, эксперты советуют обратить внимание на диван: «При выборе важно учитывать глубину сиденья; для комфортной работы важно, чтобы ноги стояли на полу. Также стоит отдать предпочтение моделям со спинкой из упругого наполнителя для поддержки поясницы и широким подлокотником для опоры локтей», — добавляет Логинова.

Лучшим же решением остается организация хотя бы минимального рабочего уголок вне спальни — кухонный стол, консоль в гостиной или компактный письменный стол. Главное, чтобы тело имело правильную опору, а мозг четко разделял зоны труда и отдыха.

