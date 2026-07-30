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Общество

Россиянам рассказали, как снизить ставку по ипотеке на 2,5% без льготных программ

Эксперт Стенина: ипотечную ставку можно снизить на 2,5% без льготных программ
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Ипотечную ставку можно снизить на 2,5% без льготных программ, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Стенина, руководитель отдела продаж компании Dar.

Речь не о семейной или другой субсидированной ипотеке. Три опции снижают ставку по обычному рыночному кредиту: зарплатный проект в банке, страхование жизни и первоначальный взнос от 50% стоимости квартиры.

«Зарплатный проект дает скидку около 1%, страхование жизни — еще 1%, взнос от половины стоимости — 0,5%. Если использовать все три условия, итоговая экономия может достигать 2,5%», — поясняет Стенина.

Скидка зависит от условий банка: одни предлагают только одну опцию, другие позволяют суммировать несколько. На кредите 6 млн рублей снижение на 1% экономит около 5,5 тыс. рублей в месяц, на 10 млн — около 8 тыс. За 20–30 лет разница превращается в миллионы рублей.

Категорий граждан, которым банки принципиально отказывают в снижении ставки, нет. Решение индивидуально: оцениваются доход, долговая нагрузка, кредитная история.

Стенина советует не откладывать покупку в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Сегодня действуют специальные предложения от девелоперов и банков. Если ждать несколько месяцев, можно потерять доступ к программам или столкнуться с ростом цен.

Снизить ставку можно и через партнерские программы банков и застройщиков. Застройщик выплачивает банку комиссию, компенсируя разницу между рыночной и сниженной ставкой. Льготная ставка действует от 1 до 5 лет, затем кредит переходит на рыночные условия. Скидка — от 0,1 до 3%.

Срок кредита выбирайте исходя из комфортного платежа. Досрочное погашение выгоднее всего в первые 7 лет — именно тогда банк начисляет основную часть процентов, и дополнительный платеж сильнее сокращает переплату.

«Финансовый консультант или брокер помогут разобраться в условиях банков и подобрать оптимальный вариант», — резюмирует Стенина.

Ранее была подсчитана реальная переплата при разных видах ипотеки.

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